Bitlis'te tarım aracı devrildi: 4 yaralı
Bitlis'in Hizan ilçesinde "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
07.06.2020 16:53 | Son Güncelleme: 07.06.2020 16:53
Bitlis'in Hizan ilçesinde "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Hizan'dan Gayda köyüne giden tarım aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan 3 kişi, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Hizan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan biri müdahalenin ardından Tatvan Devlet Hastanesine sevk edildi. Diğer yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA