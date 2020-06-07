Bitlis'te tarım aracı devrildi: 4 yaralı Bitlis'in Hizan ilçesinde "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Bitlis'in Hizan ilçesinde "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Hizan'dan Gayda köyüne giden tarım aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan 3 kişi, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Hizan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan biri müdahalenin ardından Tatvan Devlet Hastanesine sevk edildi. Diğer yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA