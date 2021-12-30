Bitlis'te tarihi eser kaçakçılarına gözaltı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bitlis'te tarihi eser kaçakçılarına gözaltı

Bitlis'te tarihi eser kaçakçılarına gözaltı
Demirören Haber Ajansı / Özcan Çiriş - Haberler | Güncel

BİTLİS'in Adilcevaz ilçesinde arama yapılan aracın bagajında 7 obje ve 1 yüzük ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

BİTLİS'in Adilcevaz ilçesinde arama yapılan aracın bagajında 7 obje ve 1 yüzük ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Adilcevaz'ın Yolçatı köyü yakınlarında kontrol noktasında 2 aracı durdurdu. Arama yapılan araçlardan birinin bagajında 7 obje ve 1 yüzük ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.


Bitlis'te tarihi eser kaçakçılarına gözaltı

Bitlis'te tarihi eser kaçakçılarına gözaltı

Demirören Haber Ajansı / Özcan Çiriş - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title