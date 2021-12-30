Bitlis'te tarihi eser kaçakçılarına gözaltı

BİTLİS'in Adilcevaz ilçesinde arama yapılan aracın bagajında 7 obje ve 1 yüzük ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Adilcevaz'ın Yolçatı köyü yakınlarında kontrol noktasında 2 aracı durdurdu. Arama yapılan araçlardan birinin bagajında 7 obje ve 1 yüzük ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.