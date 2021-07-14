Bitlis'te takla atan minibüsteki 4 kişi yaralandı
Bitlis'te takla atan minibüste 1'i ağır 4 kişi yaralandı.
Bitlis'te takla atan minibüste 1'i ağır 4 kişi yaralandı.
Arıcılık mevkisinde sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen minibüs, kontrolden çıkarak takla attı.
Çarpmanın şiddetiyle hurdaya dönen minibüste sıkışan bir kişi, AFAD ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı.
Yaralanan 1'i ağır 4 kişi olay yerine sevk edilen ambulanslarla Bitlis ve Tatvan'daki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Şener Toktaş