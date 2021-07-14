Bitlis'te takla atan minibüsteki 4 kişi yaralandı
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Bitlis'te takla atan minibüsteki 4 kişi yaralandı

Bitlis'te takla atan minibüsteki 4 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Şener Toktaş - Haberler | Güncel

Bitlis'te takla atan minibüste 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Bitlis'te takla atan minibüste 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Arıcılık mevkisinde sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen minibüs, kontrolden çıkarak takla attı.

Çarpmanın şiddetiyle hurdaya dönen minibüste sıkışan bir kişi, AFAD ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı.

Yaralanan 1'i ağır 4 kişi olay yerine sevk edilen ambulanslarla Bitlis ve Tatvan'daki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şener Toktaş

Haftalık verilere göre Siirt, Ağrı, Bitlis, Van ve Hakkari 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu.
Haftalık verilere göre Siirt, Ağrı, Bitlis, Van ve Hakkari 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu.
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