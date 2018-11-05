Bitlis'te Şüpheli Araçtan Ruhsatsız Tabanca Çıktı

BİTLİS'te, polisin yol kontrolleri sırasında şüphe üzerine durdurduğu araçta, ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait mermiler ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde yol kontrolleri yaptı. Kontrollerde, şüphe üzerine durdurulan araçta arama yapıldı. Aramada, ruhsatsız 1 tabanca, 2 şarjör ve 21 mermi ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı, soruşturma başlatıldı. - Bitlis