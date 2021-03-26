Bitlis'te Süphan Dağı'nda zirve tırmanışına geçen dağcılar tipi nedeniyle dönmek zorunda kaldı
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Bitlis'te Süphan Dağı'nda zirve tırmanışına geçen dağcılar tipi nedeniyle dönmek zorunda kaldı

Anadolu Ajansı / Harun Nacar - Haberler | Güncel
Bitlis'te Süphan Dağı'nda zirve tırmanışına geçen dağcılar tipi nedeniyle dönmek zorunda kaldı

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde Süphan Dağı'nda zirve tırmanışına geçen 34 dağcı, yoğun kar ve tipi nedeniyle etkinliği tamamlayamadı.

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Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde Süphan Dağı'nda zirve tırmanışına geçen 34 dağcı, yoğun kar ve tipi nedeniyle etkinliği tamamlayamadı.

Türkiye Dağcılık Federasyonuna kayıtlı sporcular, 4 bin 58 metre yüksekliğindeki dağa, At Yaylası bölgesindeki rotadan tırmanış düzenledi.

İlçede faaliyet gösteren Süphandosd Kulübü öncülüğündeki etkinlikte dağcılar, kar ve tipi nedeniyle dönmek zorunda kaldı.

Türkiye Dağcılık Federasyonu antrenörü Adem Gül, yaptığı açıklamada, hava sıcaklığının zaman zaman eksi 30 derece kadar düştüğü bölgede tırmanışın çok zorlu geçtiğini, yoğun tipi ve kara yakalandıklarını söyledi.

Olumsuz hava şartlarının oluşturduğu risk nedeniyle faaliyeti sonlandırdıklarını ifade eden Gül, gelecek günlerde yeniden zirve tırmanışı gerçekleştireceklerini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Harun Nacar

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