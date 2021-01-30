Bitlis'te suç örgütlerinin ismini kullanarak tehditte bulunan kişi yakalandı
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Bitlis'te suç örgütlerinin ismini kullanarak tehditte bulunan kişi yakalandı

30.01.2021 01:01 | Son Güncelleme: 30.01.2021 01:04
Bitlis'te suç örgütlerinin ismini kullanarak tehditte bulunan kişi yakalandı

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde tehdit ve kaçakçılık suçlarından aranan şüpheli yakalandı.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde tehdit ve kaçakçılık suçlarından aranan şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamada, Adilcevaz Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, "suç örgütlerinin isimlerini kullanarak tehditte bulunmak" ve "kaçakçılık" suçlarından aranan şüpheli N.G'nin gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, kentte suç ve suçlulara karşı yürütülen kararlı mücadelenin devam edeceği vurgulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şener Toktaş

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