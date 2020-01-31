31.01.2020 17:10 | Son Güncelleme: 31.01.2020 17:12

Bitlis'te STK'lar Trump'ın 'Yüzyılın Anlaşması' açıklamasını protesto etti

BİTLİS'te bir araya gelen sivil toplum kuruluşu temsilcileri, ABD Başkanı Trump'ın 'Kudüs' açıklamasını Cuma namazı çıkışında protesto etti.

Ulu Cami önünde toplanan yaklaşık 50 kişilik grup adına basın açıklaması yapan Medeniyet Platformu dönem sözcüsü Cengiz Şahin, ABD Başkanı Trump ile İsrail Başbakanı Netanyahu'nun düzenlediği ortak basın toplantısını protesto ettiklerini söyledi. Şahin, 'Kudüs'ü işgalci İsrail'in başkenti olarak tanıyan ve büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyan ABD bugün yeni bir skandala daha imza attı. 'Yüzyılın Anlaşması' olarak servis edilen tek taraflı anlaşma Siyonistlerin yayılmacı politikalarına onay verirken, Filistinlileri parya olarak yaşamaya mahküm ediyor' dedi. Şahin, ABD Başkanı Turmp'ın göreve geldiği günden bu yana Siyonistlerin emir eri gibi hareket ettiğini söyleyerek şunları kaydetti: 'Emperyalistlerin elinde birer oyuncağa dönüşen bu kukla yönetimleri tarih asla affetmeyecektir. Plan tamamen Filistin'in yok olması ve Kudüs'ün ilhak edilmesidir. İsrail, ABD'nin desteğiyle Filistin topraklarındaki işgali ilelebet sürdüreceğini sanıyor. Kudüs'le ilgili böyle hadsiz ve hukuksuz bir tasarruf ABD'yi de İsrail'i de hiç ummadıkları bir neticeyle karşı karşıya bırakacaktır. Tüm dünya biliyor ki ABD, Afganistan'dan Irak'a, Suriye'den Libya'ya İslam coğrafyasını kana boyayan seri bir katildir. Aynı ABD'nin Siyonist işgalin ilk günlerinden beri terör şebekesi İsrail'i kanatları altına aldığını herkes görüyor ve biliyor. Bugün burada; ilk kıblemiz Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan ve ilhak eden ABD'yi kınamak için toplanmadık. Bugün kınama günü değildir, bugün Kudüs için ağıt yakma günü değildir. Bugün Ümmetin 15 Temmuz'udur. Bugün Kudüs için eyleme geçme günüdür. Bugün artık kınamanın ötesine geçme günüdür. Sadece kınama pasifliğimizi örtmesin, bizi harekete geçirsin.'

'İSLAM DÜNYASI DA FİLİSTİN'E VE FİLİSTİN'İN BAŞKENTİ KUDÜS'E SAHİP ÇIKMALI'

Cengiz Şahin, İslam dünyasının da Filistin'e ve Kudüs'e sahip çıkması gerektiğini belirterek, 'Siyasi, ekonomik, hukuki her türlü desteği sağlamalıdır. İsrail ile ABD ve İsrail destekçisi tüm ülkelere siyasi, ticari, ekonomik her türlü boykot ve ambargo uygulanmalı, İsrail ile siyasi, ticari, diplomatik ve ekonomik ilişkiler kesilmelidir. Bizim şer bildiğimiz şeylerde hayır, hayır bildiğimiz şeylerde şer olabilir. Biz bilemeyiz, ancak Allah bilir. İşte bizim şer olarak gördüğümüz bu karar da, üzerine ölü toprağı serpilen ümmetin uyanışına ve dirilişine vesile olacaktır İnşallah' dedi.

Grup yapılan duanın ardından sessizce dağıldı.

Kaynak: DHA

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