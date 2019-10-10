10.10.2019 11:29

Bitlis'te 'Spor Sokakta' etkinliği

Bitlis'te Amatör Spor Kulüpleri Haftası nedeniyle Gençlik Hizmetleri İl Müdürlüğü tarafından 'Spor Sokakta' etkinliği düzenledi.

Ulu Cami meydanında düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Etkinlikte, amatör ve profesyonel sporcularla vatandaşlar birlikte spor yaptı. Bitlis Vali Yardımcısı Muhammet Serkan Şahin ve Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürü Savaş Bulan, oluşturulan etkinlik alanını gezdi. Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürü Savaş Bulan, 3 bin 535 kişiyi 28 spor dalıyla buluşturduklarını söyledi. Bulan, Amatör Spor Kulüpler Haftası'nın amacının çocuklara sporu ve branşları tanıtmak ve sporu sevdirmek olduğunu belirterek, şunları söyledi

Yaklaşık 7-8 alanda farklı branşlarda gösterimiz olacak. Bu süreçte mutfaktaki çalışma arkadaşlarımızla il merkezleri yaz spor okullarında 73 antrenörümüz ve 3 bin 535 kardeşimize ulaştık. Bu kardeşlerimizi 28 spor branşında sporla buluşturduk. Bu alanlarda temel eğitim düzeyinde bunlara iki ay boyunca spor eğitimi verdik. Bunun dışında şu anda tüm okullarımızda branş tanıtımlarımız mevcut. Spor şubemizin katkılarıyla yapılan bu tanıtımda çevre illerimizden bizim yaptığımız projeden dolayı destek istiyorlar. Bu konuda da kendilerine yardımcı oluyoruz. Bunun dışında yetenek taramalarımız tüm hızıyla devam ediyor.

Kaynak: DHA