Bitlis'te sosyal mesafeyi ihlal eden 20 kişiye para cezası

Bitlis'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafeyi ihlal eden 20 kişiye idari para cezası uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimlerini sıklaştıran İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi görevlileri, dün il merkezinde kahvehaneye dönüştürülmüş bir iş yerinde sosyal mesafeyi ihlal ettikleri gerekçesiyle 20 kişiye 69 bin 380 lira idari para cezası uyguladı.

Kentte suç ve suçlulara karşı yürütülen kararlı mücadele devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şener Toktaş