Bitlis'te sosyal medyada terör örgütü propagandası yapan 5 kişi yakalandı

28.11.2019 10:26 | Son Güncelleme: 28.11.2019 10:26

Bitlis'in Güroymak ve Tatvan ilçelerinde sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yapan 5 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifresi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda Bitlis Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Güroymak ve Tatvan ilçelerindeki eş zamanlı operasyonda Y.K, A.G, İ.Ö, Ş.T. ve Ö.T. gözaltına alındı.

Kaynak: AA