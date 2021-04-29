Bitlis'te sokaklar boş kaldı

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında bugün saat 19.00 ile 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00'e kadar uygulanacak tam kapanma kararı tüm yurtta uygulamaya başlanırken, yasakla birlikte Bitlis'in caddeleri sessizliğe büründü.