Bitlis'te sokaklar boş kaldı

TÜM yurtta olduğu gibi Bitlis'te de koronavirüs tedbirleri kapsamında 21.00'den itibaren sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

TÜM yurtta olduğu gibi Bitlis'te de koronavirüs tedbirleri kapsamında 21.00'den itibaren sokağa çıkma kısıtlaması başladı. İş yerlerinin kapatılması ile kentteki cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan sokağa çıkmayla ilgili tedbir ve kısıtlamalar 21.00'den itibaren uygulanmaya başlandı. Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi Bitlis'te iş yerleri 20.00'den itibaren kepenklerini kapatırken, vatandaşlar da bu saatten sonra yavaş yavaş sokakları terk etti. Polis ekipleri, kent merkezinde dolaşan bazı vatandaşların evlerine gitmeleri yönünde sık sık uyarı anonsları yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özcan ÇİRİŞ