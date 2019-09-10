Bitlis'te Sokak Sağlıklaştırması projesi

10.09.2019 15:35

Bitlis Belediyesi, kentin tarihi dokusunun ortaya çıkarılması için başlatılan "Sokak Sağlıklaştırması" projesi kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

Alt ve üst yapı ile sosyal belediyecilik çalışmalarının yanı sıra kentin tarihi dokusunun korunması adına başlatılan Sokak Sağlıklaştırma projesinin 3'üncü etabı devam ediyor.

Çalışmaları inceleyerek yüklenici firma yetkililerinden bilgi alan Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, esnafın işinin daha fazla aksatılmaması için çalışmaların hızlandırılmasını istedi.

Daha sonra sorun ve taleplerini dinlediği esnafa çalışmalar hakkında bilgi veren Tanğlay, Bitlis'in, çok zengin bir kültürel mirasa sahip olduğunu belirtti.

Tanğlay, "Bitlisimiz han, hamam, türbe, vakıf, medrese, köprüleri ve en önemlisi de tarihi sokaklarıyla kültürel mirasımızda çok önemli yer tutuyor. Yaklaşık 500'ün üzerinde sivil mimari ve tarihi eserleri bünyesinde barındıran bir şehir. Onun için burada yeni bir şehir inşa etmeye gerek yok. Önemli olan mevcut tarihi eserleri ayağa kaldırmak, canlandırmak ve kentimizin tarihi eserlerine sahip çıkmaktır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA