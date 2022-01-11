Bitlis'te sokak hayvanlarının rehabilitasyonu için toplantı düzenlendi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bitlis'te sokak hayvanlarının rehabilitasyonu için toplantı düzenlendi

Bitlis'te sokak hayvanlarının rehabilitasyonu için toplantı düzenlendi
AA / Şener Toktaş - Haberler | Güncel

Bitlis'te sokak hayvanlarının rehabilite edilebilmesi için toplantı düzenlendi.

BİTLİS (AA) - Bitlis'te sokak hayvanlarının rehabilite edilebilmesi için toplantı düzenlendi.

Vali Oktay Çağatay başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, sokak hayvanlarının korunması ve mevcut sorunların çözümü konusunda yapılacak çalışmalar değerlendirildi.

Toplantıda, sahipsiz sokak hayvanlarının yaşam hakkının korunması ve refahlarının artırılması, insan sağlığı ve güvenliği açısından tehlike oluşturan türlere karşı alınacak tedbirler görüşüldü.

Toplantıya, Bitlis Jandarma Komutanı Tuğgeneral İbrahim Güven, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Vali Yardımcısı ve Tatvan Kaymakamı Tekin Erdemir, Emniyet Müdürü Celal Özcan ile ilçe belediye başkanları katıldı.

AA / Şener Toktaş - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title