Bitlis'te Sokağa Çıkma Yasağı

Bitlis'in Hizan ilçesinde bazı köy ve mezralarda, ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, ilçeye bağlı 6 köy ve 11 mezrada ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Hizan ilçesi sınırlarındaki Ekinli köyü, Deliktaş, Bilgili ve Sarıbal mezraları, Yaylacık ve Çalışkanlar köyleri, Yeniçay mezrası, Yolbilen köyü, Gedik, Akyazı ve Özenli mezraları, Sarıtaş köyü, Uzerban mezrası, Erencik köyü, Otluk, Tatrik ve Harmandöven mezraları bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarının yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi gereğince bugün saat 23.00'ten itibaren (öğrenim görmekte olan öğrencilerin eğitim ve öğretim hakkının kısıtlanmaması kaydıyla) ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir."