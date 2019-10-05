Bitlis'te "şok sabit yol uygulaması"

05.10.2019 14:14

Güroymak ilçesinde "şok sabit yol uygulaması" gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Güroymak Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı görevlilerince dün, ilçe genelinde "şok sabit yol uygulaması"nın gerçekleştirildiği belirtildi.

İlçede 8 noktada yapılan uygulamalara 75 personelin katıldığı kaydedilen açıklamada, denetimlerde 547 kişi ve 234 araç sorgulandığı, 4 yoklama kaçağına gerekli işlem yapıldığı, 3 araca da 4 bin 261 lira para cezası uygulandığı bildirildi.

Açıklamada, kent ve çevresinde suç ve suçlulara karşı yürütülen kararlı mücadelenin devam edeceği vurgulandı.

Kaynak: AA