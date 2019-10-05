Bitlis'te "şok sabit yol uygulaması"
Güroymak ilçesinde "şok sabit yol uygulaması" gerçekleştirildi.
Güroymak ilçesinde "şok sabit yol uygulaması" gerçekleştirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, Güroymak Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı görevlilerince dün, ilçe genelinde "şok sabit yol uygulaması"nın gerçekleştirildiği belirtildi.
İlçede 8 noktada yapılan uygulamalara 75 personelin katıldığı kaydedilen açıklamada, denetimlerde 547 kişi ve 234 araç sorgulandığı, 4 yoklama kaçağına gerekli işlem yapıldığı, 3 araca da 4 bin 261 lira para cezası uygulandığı bildirildi.
Açıklamada, kent ve çevresinde suç ve suçlulara karşı yürütülen kararlı mücadelenin devam edeceği vurgulandı.