Sisten göz gözü görmüyor
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Sisten göz gözü görmüyor

29.11.2020 11:11 | Son Güncelleme: 29.11.2020 11:19

Sisten göz gözü görmüyor Bitlis'te sabah saatlerinde oluşan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 1 metreye kadar düşmesi sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Sisten göz gözü görmüyor

BİTLİS - Bitlis'te sabah saatlerinde oluşan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 1 metreye kadar düşmesi sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Önceki gün kar yağışının etkili olduğu Bitlis'te, sabah saatlerinde ise yoğun sis etkili olmaya başladı. Oluşan yoğun sis nedeniyle Bitlis - Tatvan ve Bitlis - Güroymak karayolunda görüş mesafesi yer yer 1 metreye kadar düştü. Oluşan yoğun sis nedeniyle araçlar yolda ilerlememekte güçlük çekerken, hava sıcaklığında hissedilir derecede düşüş yaşandı. Havaların adeta buz kestiği bölgede soğuk hava ve kar yağışı sonrası yol kenarındaki ağaçlar beyaza büründü.

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Öte yandan mevsimin ilk karı ile tanışan çocuklar ise kartopu oynayarak gönüllerince eğlendi.

Sisten göz gözü görmüyor
Sisten göz gözü görmüyor
Sisten göz gözü görmüyor
Sisten göz gözü görmüyor
Sisten göz gözü görmüyor
Sisten göz gözü görmüyor
Sisten göz gözü görmüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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