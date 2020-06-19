Bitlis'te sınav öncesi okullar dezenfekte ediliyor
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Bitlis'te sınav öncesi okullar dezenfekte ediliyor

BİTLİS'te, yarın yapılacak Liselere Giriş Sınavı (LGS) öncesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında okullarda dezenfeksiyon çalışması başlatıldı.

Bitlis'te sınav öncesi okullar dezenfekte ediliyor
19.06.2020 10:30 | Son Güncelleme: 19.06.2020 10:34

BİTLİS'te, yarın yapılacak Liselere Giriş Sınavı (LGS) öncesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında okullarda dezenfeksiyon çalışması başlatıldı.

Kentte, yarın yapılacak LGS öncesi sınav salonlarında dezenfeksiyon çalışması başlatıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz, çalışmaların 117 okulda sürdüğünü ve sınava girecek olan öğrenciler için koridorlara dezenfektan bırakıp, maske vereceklerini söyledi. Sınav öncesi bütün tedbirleri aldıklarını, velilerin okul bahçesine alınmayacağını ve sağlık tedbirlerinin en yüksek seviyede tutulacağını söyleyen Korkmaz, "Kentimizde 9 bin 504 öğrenci, 177 okulumuzda sınava girecek. Okullarımızdaki tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Cuma günü okul müdürlerimiz, sınava girecek tüm öğrencilerimizin sınav giriş belgelerini masalarının üzerine koyacaklar. Okulun girişine ve sınıfların kapılarının önüne yeteri kadar dezenfektan ve maske bıraktık. Ayrıca sınıfta öğretmen masasına ayrı bir dezenfektan bırakılacak. Öğrenci okulun bahçesine geldiğinde dezenfektan kullanıp, maskesini takarak sınıfa gelecek. Sınav arasında da yeni bir maske verilecek. Sınav içerisinde isterse maskesini çıkarabilecek. Sınav sonunda da maskesiyle evine gidecek. Biz bütün tedbirlerimizi aldık. Velilerimiz gönül rahatlığıyla çocuklarını sınava gönderebilirler" dedi. 

'EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR EDİYORUM'

Korkmaz, pandemi sürecinde Türkiye'nin en büyük organizasyonunu gerçekleştirdiklerini de belirterek, "Türkiye'yi etkisi altına alan pandemi ile ilgili olarak karantinada olan öğrencimiz olursa, ona özel sınıf açılacak. Hatta testi pozitif çıkan öğrenci varsa bunun içinde ayrı bir okul açacağız. İnşallah herhangi bir aksilik olmayacak. Çünkü bu salgından sonraki en büyük organizasyondur. Türkiye'de yaklaşık 1 milyon 700 bin öğrenci, yaklaşık 15 bin okulda sınava girecek. Allah utandırmasın. Sınava girecek öğrencilerimize başarılar diliyorum. Organizasyonda emeği geçen başta Milli Eğitim Bakanlığı çalışanları olmak üzere Milli Eğitim müdürlerine, şube müdürlerine ve velilerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu


Kaynak: DHA

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