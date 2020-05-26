Bitlis'te silahlı kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
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Bitlis'te silahlı kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Bitlis'te silahlı kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
26.05.2020 21:49 | Son Güncelleme: 26.05.2020 21:49

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Adilcevaz'ın Göldüzü köyünde yaşayan Erçetin ile Kardaş ailelerinin fertleri arasında henüz belirlenemeyen nedenle yaşanan tartışma kavgaya dönüştü.

Silahların kullanıldığı kavgada, 65 yaşındaki Süleyman K, hayatını kaybetti, kimliği belirlenemeyen 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Yaralıların kaldırıldığı Bitlis ve Ahlat'taki hastanelerin önünde ve köyde güvenlik önemleri alındı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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