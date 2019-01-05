Bitlis'te Silahlı Kavga: 2 Yaralı

Bitlis'te Silahlı Kavga: 2 Yaralı

Bitlis'in Güroymak ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kardeş yaralandı.

Bitlis'te Silahlı Kavga: 2 Yaralı

Bitlis'in Güroymak ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kardeş yaralandı.

Değirmen köyünde arazi anlaşmazlığı nedeniyle 2 ailenin fertleri arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

Silahların da kullanıldığı kavgada, kardeşler Medeni ve Murat K. yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et