Bitlis'te Silahlı Kavga: 2 Yaralı
Bitlis'in Güroymak ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kardeş yaralandı.
Bitlis'in Güroymak ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kardeş yaralandı.
Değirmen köyünde arazi anlaşmazlığı nedeniyle 2 ailenin fertleri arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü.
Silahların da kullanıldığı kavgada, kardeşler Medeni ve Murat K. yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
Kaynak: AA