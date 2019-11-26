Bitlis'te sığınakta patlayıcı malzemeleri ele geçirildi
BİTLİS'in Mutki ilçesi kırsalında, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.
BİTLİS'in Mutki ilçesi kırsalında, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bitlis'in Mutki ilçesine kırsalında, "Şehit GK Rıfat Kaya 114" operasyonu düzenledi. Operasyon kapsamında güvenlik güçlerince örgüte ait sığınak tespit edildi. Sığınakta yapılan aramada patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Malzemeler yerinde imha edilirken, bölgedeki operasyonlar sürüyor.