Bitlis'te sentetik uyuşturucu ve sahte para ele geçirildi Bitlis'te bir kilogram sentetik uyuşturucu ile 22 bin 250 lira sahte ele geçirildi.

Bitlis'te bir kilogram sentetik uyuşturucu ile 22 bin 250 lira sahte ele geçirildi. Valilik'ten yapılan açıklamaya göre, Bitlis Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il merkezi girişinde durumundan şüphelendikleri otomobili durdurdu. Yapılan aramada, bir kilogram sentetik uyuşturucu ile sahte 50 liralık banknotlar halinde 22 bin 250 lira bulundu. Gözaltına alınan A.Ş.Z ve Ç.Ç'nin emniyetteki işlemleri sürüyor. Kaynak: AA