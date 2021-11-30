Bitlis'te sendika temsilcilerinden asgari ücret açıklaması

BİTLİS (AA) - Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) Bitlis İl Başkanlığı ve Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (TÜRK-İŞ) bağlı Türkiye Denizciler Sendikası Van Gölü Temsilciliği, asgari ücret beklentisiyle ilgili ortak açıklama yaptı.

HAK-İŞ Bürosu'nda düzenlenen basın açıklamasını okuyan HAK-İŞ Bitlis İl Başkanı Ayhan Uygun, 2022'de geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesi amacıyla ilk toplantının, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının çağrısıyla 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.

Asgari ücretin, işçi ve ailelerinin günün ekonomik ve sosyal koşullarına göre insanca yaşamasını mümkün kılacak şekilde belirlenmesi gerektiğini belirten Uygun, şunları kaydetti:

"Bu yönüyle asgari ücret, insanın yaşaması ve varlığını sürdürebilmesi için gerekli olan asgari gelir kaynağıdır. Ekonomide özellikle son dönemde yaşanan dalgalanma ve başta gıda ve kira olmak üzere temel mal ve hizmet fiyatlarında görülen artışlar, emeğinden başka hiçbir geliri olmayan ücretli çalışanların satın alma gücünü geriletmiştir. Bu nedenle 2022 yılında geçerli olacak asgari ücretin, ekonomide yaşanan gelişmeler de dikkate alınarak insana yakışır bir yaşam düzeyini sağlayacak şekilde tespit edilmesi gereği ortak düşüncemizdir. Asgari ücret, insanca yaşamaya yetecek ücret olmalıdır."

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak? — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

AA / Servet Taşdemir - Son Dakika Haberleri

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