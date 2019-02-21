Bitlis'te "Şehir ve Beden Siyaseti" Konferansı

AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay, "Türkiye'de şu an yaklaşık 4 milyon Arap nüfus var. Her biri kendi ülkelerinde darbelerden ya da iç savaşlardan Türkiye'ye sığınmak zorunda kalan insanlardır. Bunların hepsi Türkiye'nin bir sığınak haline gelmiş olması dolayısıyla ülkemize karşı çok müteşekkirler."dedi.

Bitlis Eren Üniversitesi'nde (BEÜ) düzenlenen "Şehir ve Beden Siyaseti" konferansına, Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili Oktay Çağatay, Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz, BEÜ Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Aktay, konferansta yaptığı konuşmada, kırsalda ve şehirlerde yaşayanların hayatlarına değindi.

"Esas olan yaşam tarzı köy yaşamıdır. Çünkü ekonominin dayanağı tarımdır." diyen Aktay, şöyle konuştu:

"Tarım şehirde değil kırda olurdu. Şehirleri ayakta tutan kırdan gelen ekonomik gelirlerdi. O ekonomik gelirlerin düzenlenmesiydi. Günümüzde artık öyle değil. Artık kırlara dayanan bir şehir hayatından çıktık. Onun için eskiden şehirleri ayakta tutabilmek için çok büyük devlet destekleri gerekiyordu. Şu an hayat tarzımız şehirlerdir. Burada şehir bilincimizin biraz daha geliştirilebilmesi için odaklamamız gereken bir kaç konu var."

"Türkiye ve Cumhurbaşkanımıza dua ediyorlar"

Türkiye'ye sığınanların Türkiye ve Cumhurbaşkanına sürekli dua ettiklerini sözlerine ekleyen Aktay, "Türkiye'de şu an yaklaşık 4 milyon Arap nüfus var. Her biri kendi ülkelerinde darbelerden yada iç savaşlardan Türkiye'ye sığınmak zorunda kalan insanlardır. Bunların hepsi Türkiye'nin bir sığınak haline gelmiş olması dolayısıyla ülkemize karşı çok müteşekkirler. Sürekli Türkiye ve Cumhurbaşkanımıza dua ediyorlar. Türkiye olmasaydı biz nereye gidecektik? diyorlar. Bizim ne kadar birbirimize ihtiyaç içinde olduğumuzu hissedersek o kadar birbirimize yaklaşacağız." dedi.

Konuşmaların ardından, BEÜ Rektörü Yardım, Aktay'a hediye taktim etti.

Kaynak: AA