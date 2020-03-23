Bitlis?te, sağlıkçılara erbane eşliğinde alkışlı destek SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın başlattığı kroronavirüs ile özverili şekilde mücadele eden sağlık çalışanlarına destek olmak için düzenlenen 'Alkışlayalım!' etkinliğine Bitlis'te yüzlerce vatandaş evlerinin balkon ve pencerelerinden alkış tutarak destek verdi.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın başlattığı kroronavirüs ile özverili şekilde mücadele eden sağlık çalışanlarına destek olmak için düzenlenen 'Alkışlayalım!' etkinliğine Bitlis'te yüzlerce vatandaş evlerinin balkon ve pencerelerinden alkış tutarak destek verdi. Bir kişi de sokağa çıkıp, alkış etkinliğine erbane çalarak renk kattı.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medya hesabından yaptığı "Alkışlayalım! Ne kadar alkışlasak azdır! Meclis'teki konuşmamda milletimin temsilcilerini özverili sağlık çalışanlarımızı alkışlamaya davet ettim. Şimdi tam 21.00'de milletimizi, bu alkış sesini Türkiye çapında, balkonlardan yükseltmeye davet ediyorum" çağrısı karşılık bulmaya devam ediyor. Bitlis'te halk, koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına, evlerinin camlarından ve balkonlarından bir dakika boyunca erbane çalıp, alkış yaparak destek verdi. Efe Hamacıoğlu, 3 gündür komşularıyla birlikte etkinliğe katıldığını söyleyerek şöyle konuştu:

"Koronavirüs dolayısıyla aralıksız çalışan sağlıkçılarımıza destek vermek için her akşam balkondan erbane çalıp alkış yaparak destek veriyorum. Komşularımız da bize alkışlar ve ıslıklarla destek veriyor. Emekleri çok büyük sağlıkçılarımıza çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki günlerde de aynı saatte destek vermeye çalışacağım. Herkesin bu etkinliğe katılmasını istiyorum."

Kaynak: DHA