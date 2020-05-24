Bitlis'te sağlıkçılar aileleriyle telefonda bayramlaştı
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Bitlis'te sağlıkçılar aileleriyle telefonda bayramlaştı

Bitlis'te sağlıkçılar aileleriyle telefonda bayramlaştıBİTLİS'te koronavirüs ile mücadelede yoğun çaba gösteren ve yaklaşık 2 aydır evlerine gidemeyen sağlık çalışanları, Ramazan Bayramı'nda da aileleriyle görüntülü konuşarak bayramlaştı.

24.05.2020 19:28 | Son Güncelleme: 24.05.2020 19:35

Bitlis'te sağlıkçılar aileleriyle telefonda bayramlaştı

BİTLİS'te koronavirüs ile mücadelede yoğun çaba gösteren ve yaklaşık 2 aydır evlerine gidemeyen sağlık çalışanları, Ramazan Bayramı'nda da aileleriyle görüntülü konuşarak bayramlaştı.

Koronavirüsle mücadelede yoğun çaba harcayan ve bu nedenle yaklaşık 2 aydır evlerine gidemeyip, ailelerini göremeyen Bitlis- Tatvan Devlet Hastanesi'ndeki sağlık çalışanları, bu süreçte tüm yakınlarıyla telefonla görüntülü olarak görüşüyor. Ramazan Bayramı'nın ilk günü olan bu gün de sağlıkçılar, aileleriyle görüntülü konuşarak bayramlarını kutladı. Duygusal anların yaşandığı görüşmede sağlık çalışanları ailelerine kavuşacakları günü iple çektiklerini söyledi. Yaklaşık 2 aydan beridir evlerine gidemediklerini dile getiren Korona Yoğun Bakım Ünitesi sorumlu hemşiresi Arife Erçetin, "2 aydır çocuklarımı göremiyorum. Burada hastalarla ilgileniyoruz. İnşallah dışarıdaki insanlarda bizi düşünerek kendilerini ve diğer insanları korurlar. Bizim için lütfen evde kalın, biz sizin için buradayız" dedi.

'BAYRAMDAN SONRA GÜZEL GÜNLER BİZİ BEKLİYOR'

Tatvan Devlet Hastanesi Doktoru Mustafa Alıcı, aileleri ile uzaktan iletişim halinde olduklarını belirterek, "Acil serviste görev yapıyorum. Pandemi süreciyle ilgileniyoruz. Tabi bu süreç herkes için sıkıntılı. Aileler birbiriyle görüşemiyor, evlerinden çıkamıyorlar. Ama bu süreci atlatacağız. Bu bayramda da biz gerek ailelerimizin yanına gerek büyüklerimizin yanına gidemiyoruz. Onlarla uzaktan iletişim halindeyiz. Online olarak bayramlaşıyoruz. İnşallah bayramdan sonra bizi güzel günler bekliyor" diye konuştu

'SAĞLIK ÇALIŞANLARIMIZ FEDAKARLIK GÖSTERDİ'

Tatvan Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve Bitlis İli Pandemi Hastanesi İl Koordinatörü Mahmut Konyar ise koronavirüsle mücadele etmek için yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını söyledi. Konyar, "İlimizdeki ilk şüpheli vakamız 16 Mart itibarıyla başladı. Bu tarihten itibaren 70 gün devam eden bu süreçte tüm sağlık personelimiz, hummalı şekilde çalışıp gayret gösterdi. Malum bayramda herkes kendi ailesinin yanında vakit geçirmek ister. Fakat yoğun çalşmadan dolayı sağlık çalışanları fedakarlık gösterdi ve ailelerinin yanına gidemedi. Kimisi 60 gündür hastanemizin misafirhanesinde kalmaktadır. Hasta çocuğunu görememektedir, Böyle bir süreçteyiz" dedi.

Bitlis'te sağlıkçılar aileleriyle telefonda bayramlaştı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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