Bitlis'te sağlıkçılar aileleriyle telefonda bayramlaştı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bitlis'te sağlıkçılar aileleriyle telefonda bayramlaştı

BİTLİS'te koronavirüs ile mücadelede yoğun çaba gösteren ve yaklaşık 2 aydır evlerine gidemeyen sağlık çalışanları, Ramazan Bayramı'nda da aileleriyle görüntülü konuşarak bayramlaştı.

Bitlis'te sağlıkçılar aileleriyle telefonda bayramlaştı
24.05.2020 17:44 | Son Güncelleme: 24.05.2020 17:48

BİTLİS'te koronavirüs ile mücadelede yoğun çaba gösteren ve yaklaşık 2 aydır evlerine gidemeyen sağlık çalışanları, Ramazan Bayramı'nda da aileleriyle görüntülü konuşarak bayramlaştı. 

Koronavirüsle mücadelede yoğun çaba harcayan ve bu nedenle yaklaşık 2 aydır evlerine gidemeyip, ailelerini göremeyen Bitlis- Tatvan Devlet Hastanesi'ndeki sağlık çalışanları, bu süreçte tüm yakınlarıyla telefonla görüntülü olarak görüşüyor. Ramazan Bayramı'nın ilk günü olan bugün de sağlıkçılar, aileleriyle görüntülü konuşarak bayramlarını kutladı. Duygusal anların yaşandığı görüşmede sağlık çalışanları ailelerine kavuşacakları günü iple çektiklerini söyledi. Yaklaşık 2 aydan beridir evlerine gidemediklerini dile getiren Korona Yoğun Bakım Ünitesi sorumlu hemşiresi Arife Erçetin, "2 aydır çocuklarımı göremiyorum. Burada hastalarla ilgileniyoruz. İnşallah dışarıdaki insanlarda bizi düşünerek kendilerini ve diğer insanları korurlar. Bizim için lütfen evde kalın, biz sizin için buradayız" dedi.

'BAYRAMDAN SONRA GÜZEL GÜNLER BİZİ BEKLİYOR'Tatvan Devlet Hastanesi Doktoru Mustafa Alıcı, aileleri ile uzaktan iletişim halinde olduklarını belirterek, "Acil serviste görev yapıyorum. Pandemi süreciyle ilgileniyoruz. Tabi bu süreç herkes için sıkıntılı. Aileler birbiriyle görüşemiyor, evlerinden çıkamıyorlar. Ama bu süreci atlatacağız. Bu bayramda da biz gerek ailelerimizin yanına gerek büyüklerimizin yanına gidemiyoruz. Onlarla uzaktan iletişim halindeyiz. Online olarak bayramlaşıyoruz. İnşallah bayramdan sonra bizi güzel günler bekliyor" diye konuştu'SAĞLIK ÇALIŞANLARIMIZ FEDAKARLIK GÖSTERDİ'

Tatvan Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve Bitlis İli Pandemi Hastanesi İl Koordinatörü Mahmut Konyar ise koronavirüsle mücadele etmek için yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını söyledi. Konyar, "İlimizdeki ilk şüpheli vakamız 16 Mart itibarıyla başladı. Bu tarihten itibaren 70 gün devam eden bu süreçte tüm sağlık personelimiz, hummalı şekilde çalışıp gayret gösterdi. Malum bayramda herkes kendi ailesinin yanında vakit geçirmek ister. Fakat yoğun çalışmadan dolayı sağlık çalışanları fedakarlık gösterdi ve ailelerinin yanına gidemedi. Kimisi 60 gündür hastanemizin misafirhanesinde kalmaktadır. Hasta çocuğunu görememektedir, Böyle bir süreçteyiz" dedi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Afyonkarahisar'da skandal görüntü! Ambulansa taş atıp polisin başına kürekle vurdu Haber
Afyonkarahisar'da skandal görüntü! Ambulansa taş atıp polisin başına kürekle vurdu
Siyasi parti liderlerine bayram mesajı gönderen Kılıçdaroğlu, iki lideri es geçti Haber
Siyasi parti liderlerine bayram mesajı gönderen Kılıçdaroğlu, iki lideri es geçti
Bilim Kurulu Üyesi açıkladı! 3 şehrimizde yasaklar daha geç kalkacak Haber
Bilim Kurulu Üyesi açıkladı! 3 şehrimizde yasaklar daha geç kalkacak
Türkiye güzeli Zeynep Tokuş, mini şortuyla amuda kalkarak poz verdi Haber
Türkiye güzeli Zeynep Tokuş, mini şortuyla amuda kalkarak poz verdi
Semih Şentürk'ün bıyıklı hali 'Yeniköy Kasabı' lakabı takılan eski Beşiktaşlı Del Bosque'ye benzetildi Haber
Semih Şentürk'ün bıyıklı hali 'Yeniköy Kasabı' lakabı takılan eski Beşiktaşlı Del Bosque'ye benzetildi
Aynı aileden 4 kişiyi öldüren adam, 6 yıl sonra olay yerinde yakalandı Haber
Aynı aileden 4 kişiyi öldüren adam, 6 yıl sonra olay yerinde yakalandı
'Tutkunlar Çetesi'nin sosyal medyadaki dayak görüntüsüne 3 gözaltı
"Tutkunlar Çetesi"nin sosyal medyadaki dayak görüntüsüne 3 gözaltı
Türkiye'de koronavirüs salgınının seyri değişiyor! Herkesin yüzünü güldürecek kritik tarih 11 Haziran
Türkiye'de koronavirüs salgınının seyri değişiyor! Herkesin yüzünü güldürecek kritik tarih 11 Haziran
Yunanistan, Türk teknesine saldırdı! Bakan Akar'dan çok sert mesaj: Sabrımıza rağmen tacizlerin izahı mümkün değil
Yunanistan, Türk teknesine saldırdı! Bakan Akar'dan çok sert mesaj: Sabrımıza rağmen tacizlerin izahı mümkün...
Anne ve babasını ekmek alma tartışması sebebiyle öldürmüş
Anne ve babasını ekmek alma tartışması sebebiyle öldürmüş
Merkezi ezan sistemini tasarlayan mühendis: Her ezandan sonra şifre değiştirilsin
Merkezi ezan sistemini tasarlayan mühendis: Her ezandan sonra şifre değiştirilsin
Konya bomba paniğine neden olan Amerikalıyı konuşuyor! Sık sık otel değiştirdiği ortaya çıktı
Konya bomba paniğine neden olan Amerikalıyı konuşuyor! Sık sık otel değiştirdiği ortaya çıktı
Cezaevi firarileri arasındaki para anlaşmazlığı uyuşturucu deposunu ortaya çıkardı
Cezaevi firarileri arasındaki para anlaşmazlığı uyuşturucu deposunu ortaya çıkardı
Kırıkkale'de iki doktor, hamile bir kadının eşi tarafından darp edildi
Kırıkkale'de iki doktor, hamile bir kadının eşi tarafından darp edildi
Sokak ortasında koca dehşeti! 2 çocuğunun annesini öldürüp intihara kalkıştı
Sokak ortasında koca dehşeti! 2 çocuğunun annesini öldürüp intihara kalkıştı
Fenerbahçe'yle görüşen Nenad Bjelica'dan koronavirüs isyanı: Haziranda başlamamı istediler ancak korona işimizi zorlaştırıyor
Fenerbahçe'yle görüşen Nenad Bjelica'dan koronavirüs isyanı: Haziranda başlamamı istediler ancak korona işimizi...
Gürültü yaptığı için şikayet edilen kadın, biber gazı sıkıp bina sakinlerini sokağa döktü
Gürültü yaptığı için şikayet edilen kadın, biber gazı sıkıp bina sakinlerini sokağa döktü
Aydınlatma direğinden çıkan yangın, villalara 15 metre kala söndürüldü
Aydınlatma direğinden çıkan yangın, villalara 15 metre kala söndürüldü
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne film seti kuruldu
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne film seti kuruldu
Sokağa çıkma cezası yememek için polisten kaçan motosikletliye 12 bin lira ceza kesildi
Sokağa çıkma cezası yememek için polisten kaçan motosikletliye 12 bin lira ceza kesildi
Salgında toplam 12 can kaybı yaşanan Bayburt'ta, 1 haftadır vaka görülmüyor
Salgında toplam 12 can kaybı yaşanan Bayburt'ta, 1 haftadır vaka görülmüyor
Bayram namazı yalnızca Ankara'da kılındı! Diyanet Başkanı Erbaş bayram hutbesini okudu
Bayram namazı yalnızca Ankara'da kılındı! Diyanet Başkanı Erbaş bayram hutbesini okudu
Hükümetin Haziran ayındaki normalleşme planı belli oldu
Hükümetin Haziran ayındaki normalleşme planı belli oldu
Yılmaz Erdoğan, Ersin Korkut'a köpeği Mess'in ölüm haberini nasıl verdiğini anlattı
Yılmaz Erdoğan, Ersin Korkut'a köpeği Mess'in ölüm haberini nasıl verdiğini anlattı
Milli boksör, birlikte yaşadığı kız arkadaşını göğsünden bıçaklayıp öldürdü
Milli boksör, birlikte yaşadığı kız arkadaşını göğsünden bıçaklayıp öldürdü
Anneliğin ne olduğunu en iyi anlatan video! Tavuk, kobraya fırsat vermedi
Anneliğin ne olduğunu en iyi anlatan video! Tavuk, kobraya fırsat vermedi
Karantinadaki oyuncu Hayal Köseoğlu'nun, evinin bahçesindeki iç çamaşırlı dansı izleyenleri büyüledi
Karantinadaki oyuncu Hayal Köseoğlu'nun, evinin bahçesindeki iç çamaşırlı dansı izleyenleri büyüledi
İkili mücadelede Acun'u deviren Aycan'dan net mesaj: Sahada iyi durun
İkili mücadelede Acun'u deviren Aycan'dan net mesaj: Sahada iyi durun
Prof. Dr. Ali Satar salgında yeni tehlikeye dikkat çekti: Sinek ve böcekler koronavirüsü taşıyabilir
Prof. Dr. Ali Satar salgında yeni tehlikeye dikkat çekti: Sinek ve böcekler koronavirüsü taşıyabilir
Ehliyetsiz 1200 kilometre yol giden sürücüyü, emniyet müdürünün dikkati yakalattı
Ehliyetsiz 1200 kilometre yol giden sürücüyü, emniyet müdürünün dikkati yakalattı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Meral Akşener Eren Yıldırım Mustafa Şentop Mustafa Varank Ekrem İmamoğlu
Magazin Gülçin Ergül Demet Akalın Kıvanç Tatlıtuğ Mehmet Ali Erbil
Spor Şenol Güneş İlhan Cavcav Ahmet Nur Çebi Hidayet Türkoğlu Robert Prosinecki
Daha Fazla İzmir Bayram Ankara Ramazan
Şu an buradasınız: Bitlis'te sağlıkçılar aileleriyle telefonda bayramlaştı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.5.2020 17:47:58. #1.14#
title