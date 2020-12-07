Sağlıkçılar, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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Sağlıkçılar, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

07.12.2020 15:57 | Son Güncelleme: 07.12.2020 16:30

Bitlis'te 112 Acil Sağlık ve Ulusal Medikal Kurtarma ekipleri, (UMKE) Anadolu Ajansı'nın (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Bitlis'te 112 Acil Sağlık ve Ulusal Medikal Kurtarma ekipleri, (UMKE) Anadolu Ajansı'nın (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

112 Acil Sağlık Başhekimi Samet Akar ve ekibi, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisinde Özkan Bilgin'in "Van'da çığ felaketi" başlıklı fotoğrafına oy veren Akar ve beraberindekiler, Yaşam kategorisinde Muhammed Said'in "Muhammed bebeğin mutluluğu" ve spor kategorisinde Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası" başlıklı fotoğrafları tercih etti.

Akar, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği yılın fotoğraf oylamasına ekip olarak katıldığını söyledi.

Yaşam kategorisinde özellikle Kovid-19'un hayatın her alanına girdiğini gösteren güzel fotoğrafların olduğunu belirten Akar, "Yarışmaya katılan tüm fotoğraflar çok güzeldi. Ancak özellikle yakından yaşadığımız Van'daki çığ felaketiyle ilgili olan fotoğrafı gördüğümüzde bizleri tekrar o günlere götürdü ve derinden etkiledi. Kovid-19'da görev alan bir sağlık çalışanının uzun süre çalıştığı için gözlükleri buğulanmış. Bu bizim de sürekli karşılaştığımız bir problem. Bir an önce salgını yenmek istiyoruz. Tüm vatandaşların kurallara riayet etmelerini istiyoruz." diye konuştu.

Sağlıkçılar, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
Sağlıkçılar, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
Sağlıkçılar, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
Sağlıkçılar, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Okur

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