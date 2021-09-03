Bitlis'te sağlık ekipleri aşılama çalışmalarını sürdürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bitlis'te sağlık ekipleri aşılama çalışmalarını sürdürüyor

Bitlis'te sağlık ekipleri aşılama çalışmalarını sürdürüyor
Anadolu Ajansı / Şener Toktaş - Haberler | Güncel

Bitlis merkez ve ilçelerinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında aşılama çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Bitlis merkez ve ilçelerinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında aşılama çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

İl ve ilçe merkezlerinde kurulan aşı çadırlarının yanı sıra sağlık ekipleri, Bitlis Sanayi Sitesi'ne giderek buradaki esnafa aşı yaptı.

Aşı yaptırmak istemeyen vatandaşları da ikna eden sağlık ekipleri, Bitlis'in aşılamada "mavi" renge dönmesi için yoğun çaba harcıyor.

Bitlis Valiliği de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bitlis maviye çok yaklaştı. Bitlis Sanayi Sitesi'nde bulunan esnafımızlayız. Yüzde 75 için kolları sıvıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şener Toktaş

Aşı sorumlusu başhekim yardımcısı aşı olmadı, virüse yakalandı
Aşı sorumlusu başhekim yardımcısı aşı olmadı, virüse yakalandı
İlçe ilçe İstanbul'un aşı raporu! En fazla Kadıköy'de, en az Sultanbeyli'de yapıldı
İlçe ilçe İstanbul'un aşı raporu! En fazla Kadıköy'de, en az Sultanbeyli'de yapıldı
En fazla vakanın görüldüğü Rize'deki hastaneler alarm durumuna geçti! Yeni yoğun bakım üniteleri açılıyor
En fazla vakanın görüldüğü Rize'deki hastaneler alarm durumuna geçti! Yeni yoğun bakım üniteleri açılıyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mehmet Nuri Hamid Karzai Süleyman Soylu Sultan Alparslan
Magazin Seda Sayan Haluk Levent Demet Akalın Mesut Akusta
Spor Cristiano Ali Öztürk Umut Meraş Fatih Terim Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Bitlis'te sağlık ekipleri aşılama çalışmalarını sürdürüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.9.2021 22:29:24. #1.14#

title