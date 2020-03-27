Bitlis'te, sağlık çalışanları için siperlikli maske üretimi
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Bitlis'te, sağlık çalışanları için siperlikli maske üretimi - Haberler
Türkiye, Bitlis, Güncel

Bitlis'te, sağlık çalışanları için siperlikli maske üretimi

Bitlis'te, sağlık çalışanları için siperlikli maske üretimiBİTLİS'te, Bilim Sanat Merkezi'nde, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele eden sağlık çalışanları için 3D yazıcılarla siperlikli maske üretimine başlandı.

27.03.2020 16:18 | Son Güncelleme: 27.03.2020 16:18
Bitlis'te, sağlık çalışanları için siperlikli maske üretimi

Bitlis'te, sağlık çalışanları için siperlikli maske üretimi

BİTLİS'te, Bilim Sanat Merkezi'nde, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele eden sağlık çalışanları için 3D yazıcılarla siperlikli maske üretimine başlandı. Bilişim ve Teknoloji öğretmenleri tarafından üretilen maskeler, sağlık çalışanlarına verilecek.

Koronavirüsten dolayı Türkiye'de ölenlerin sayısının giderek artması üzerine, Bilim Sanat Merkezi'nde, sağlık çalışanları için 3D yazıcılarla siperlikli maske üretimine başlandı. Sanat Merkezi'nde bulunan 2 adet 3D yazıcılarla üretimine başlanan ve piyasa değeri 50 ile 60 TL olan maskeler, 3 liraya mal oluyor. Günde 12 adet üretilen maskeler, koronavirüsün yayılmasını engellemek için büyük fedakarlıklar yapan sağlık çalışanalarına ücretsiz olarak verilecek.Bitlis Milli Eğitim Müdürü M. Emin Korkmaz, "Maalesef dünyada olduğu gibi,  ülkemizde de hızlı bir şekilde yayılıyor. Ülke olarak her türlü tedbir alındı. Bu bağlamda her kurum kendi üzerine düşeni yapmakla mükelleftir. Milli Eğitim Bakanlığı ve müdürlüğümüz olarak da, biz bu aşamada koruyucu maskeler üretmeye çalıştık.  Kimya atölyelerimizde dezenfekte malzemesi ve temizlik malzemeleri üretmeye çalışıyoruz. Bugünde Bilim Sanat Merkezimizde siper maske dediğimiz, hekimlerin sürekli kullandıkları onların gözlerini ve ağızlarını her türlü koruyan maske üretimi yapıyorlar. Burada sağolsun Bilişim ve Teknoloji Öğretmenimiz iki makine ile günde 10-12 maske üretimi yapılıyor. Biz bu maskeleri ürettikten sonra Bitlis Valisi Oktay Çağatay başkanlığında hastanelerimizde kullanılmak üzere İl Sağlık Müdürlüğümüze teslim edeceğiz. Emeklerinden dolayı arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi.3D yazıcılarla maske üreten Bilim Sanat Merkezi Bilişim ve Teknoloji Öğretmeni Volkan Kaya ise,sağlık çalışanlarına yardımcı olamk için böyle bir çalışma yaptıklarını söyledi. 

Kaya,"Şuan devletimiz belki zor durumda değil. Ama işler daha kötüleştiği zaman bunlar ileride daha da ihtiyaç olacaktır. Ürettiğimiz maske siper koruyucu adını verdiğiniz bir maskedir. Şuan piyasada 50-60 lira gibi bir fiyata satılmakta. Ama biz 2-3 liraya mal ediyoruz. Öncelikle 3 boyutlu yazıcılarımızda çizimini gerçekleştirdik. Çizim yaptığımız kısım maskede görünen alın tarafına gelen kısımdır. 3 boyutlu yazıcılarımız bu çizime göre üretip basıyorlar. Bastıktan sonra asetat ve lastikle montajını gerçekleştiriyoruz. Yazıcılarımız günlük 10-12 tane üretebiliyorlar. Çünkü basım süreleri uzun. Hedef olarak 200 tane üretim düşünüyoruz. Bunları sağlık müdürlüğümüze teslim edeceğiz. Fabrikalar bizim öğrendiğimiz kadarıyla yetiştirmekte zorluk çekiyorlar" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Türkiye'nin dev bankasının şube müdürü koronadan hayatını kaybetti Haberler
Türkiye'nin dev bankasının şube müdürü koronadan hayatını kaybetti
Türkiye'de virüs tedavisi yapılan hastanenin içi ilk kez görüntülendi Haberler
Türkiye'de virüs tedavisi yapılan hastanenin içi ilk kez görüntülendi
İmamoğlu ilan etti! İşte ölümcül salgında kullanılacak hastane alanları Haberler
İmamoğlu ilan etti! İşte ölümcül salgında kullanılacak hastane alanları
Alışveriş arabası ve market kapısına tüküren adamın korona testi pozitif çıktı! İdam cezası alabilir Haberler
Alışveriş arabası ve market kapısına tüküren adamın korona testi pozitif çıktı! İdam cezası alabilir
Buckingham Sarayı, Kraliçe'nin en son ne zaman Başbakan'la görüştüğünü açıkladı Haberler
Buckingham Sarayı, Kraliçe'nin en son ne zaman Başbakan'la görüştüğünü açıkladı
Koronavirüs aşısı için umut veren gelişme: Uzun yıllar koruyabilir Haberler
Koronavirüs aşısı için umut veren gelişme: Uzun yıllar koruyabilir
'Arkadaşımda kalacağım' deyip ortadan kaybolan 2 genç kız, 3 günün sonunda bulundu
'Arkadaşımda kalacağım' deyip ortadan kaybolan 2 genç kız, 3 günün sonunda bulundu
Son dakika: Emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyesi Nisan ayının ilk yarısında yatırılacak
Son dakika: Emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyesi Nisan ayının ilk yarısında yatırılacak
KKTC'de koronavirüs salgınını önlemek amacıyla sokağa çıkma yasağı ilan edildi
KKTC'de koronavirüs salgınını önlemek amacıyla sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Kars'ta kızını öldürüp eşini yaralayarak kaçan zanlı tutuklandı
Kars'ta kızını öldürüp eşini yaralayarak kaçan zanlı tutuklandı
İBB'den koronavirüs mezarlıkları ile ilgili açıklama: Önlemler en süt düzeyde alınıyor
İBB'den koronavirüs mezarlıkları ile ilgili açıklama: Önlemler en süt düzeyde alınıyor
Rize'de bir kadın, eski eşi tarafından sokak ortasında başından vuruldu
Rize'de bir kadın, eski eşi tarafından sokak ortasında başından vuruldu
Türk-İş'e göre açlık sınırı 2 bin 345 liraya yükseldi
Türk-İş'e göre açlık sınırı 2 bin 345 liraya yükseldi
Koronavirüs önlemlerini dikkate almayan kahvehane, polis baskını sonrasında mühürlendi
Koronavirüs önlemlerini dikkate almayan kahvehane, polis baskını sonrasında mühürlendi
769 kişinin öldüğü gün, İspanya'da koronavirüs kaynaklı en fazla kaybın yaşandığı gün olarak tarihe geçti
769 kişinin öldüğü gün, İspanya'da koronavirüs kaynaklı en fazla kaybın yaşandığı gün olarak tarihe geçti
Sumağın koranavirüse iyi geldiği iddiası talebi artırdı
Sumağın koranavirüse iyi geldiği iddiası talebi artırdı
İstanbul'daki maske kavgasında silahlar konuştu: 1'i kadın 4 yaralı
İstanbul'daki maske kavgasında silahlar konuştu: 1'i kadın 4 yaralı
Yattığı kanepede ölü bulunan vatandaşın evine ekipler özel kıyafet giyerek girdi
Yattığı kanepede ölü bulunan vatandaşın evine ekipler özel kıyafet giyerek girdi
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, sağlık çalışanının kızının videosunu paylaştı: Lütfen evde kalın
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, sağlık çalışanının kızının videosunu paylaştı: Lütfen evde kalın
Uzmanlar, marketlerin koronavirüsün yayılması için ideal bir ortam olduğunu açıkladı
Uzmanlar, marketlerin koronavirüsün yayılması için ideal bir ortam olduğunu açıkladı
Son Dakika: Rize'nin Kendirli Beldesi koronavirüs salgını nedeniyle karantinaya alındı
Son Dakika: Rize'nin Kendirli Beldesi koronavirüs salgını nedeniyle karantinaya alındı
Karantinada bulunduğu hastaneyi izinsiz terk eden şahıs, evinde yakalandı
Karantinada bulunduğu hastaneyi izinsiz terk eden şahıs, evinde yakalandı
Tekerlekli sandalyenin çalınma anı güvenlik kameralarınca kaydedildi
Tekerlekli sandalyenin çalınma anı güvenlik kameralarınca kaydedildi
Türkiye'nin uyuşturucu haritasını çıkaran Prof. Dr. Dağlıoğlu, koronavirüs haritasını çıkarmak için izin bekliyor
Türkiye'nin uyuşturucu haritasını çıkaran Prof. Dr. Dağlıoğlu, koronavirüs haritasını çıkarmak için izin...
Putin'in çalışma ofisi olan Kremlin Sarayı'nın bir çalışanında koronavirüs tespit edildi
Putin'in çalışma ofisi olan Kremlin Sarayı'nın bir çalışanında koronavirüs tespit edildi
Terör örgütünün sözde yöneticileri, koronavirüse yakalanan militanları canlı bomba olmaya zorluyor
Terör örgütünün sözde yöneticileri, koronavirüse yakalanan militanları canlı bomba olmaya zorluyor
Almanya, koronavirüsle mücadele eden İtalya'daki 47 yoğun bakım hastasını ülkesinde tedavi edecek
Almanya, koronavirüsle mücadele eden İtalya'daki 47 yoğun bakım hastasını ülkesinde tedavi edecek
Dünya koronavirüsle mücadele ederken, Nijerya'da Lassa salgınında ölenlerin sayısı 176'ya çıktı
Dünya koronavirüsle mücadele ederken, Nijerya'da Lassa salgınında ölenlerin sayısı 176'ya çıktı
Beştepe Millet Camisi'nde koronavirüs önlemli cuma namazı kılındı
Beştepe Millet Camisi'nde koronavirüs önlemli cuma namazı kılındı
CNN Türk spikeri, canlı yayında koronavirüse müdahale eden doktorlar konuşulurken ağladı
CNN Türk spikeri, canlı yayında koronavirüse müdahale eden doktorlar konuşulurken ağladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Mehmet Muş Ziya Selçuk Fahrettin Altun Mustafa Destici İçişleri Bakanı
Magazin Hadise Demet Şener Serdar Ortaç Fahrettin Koca
Spor Falcao Bülent Uygun Servet Yazıcı Rıza Çalımbay Hikmet Karaman
Daha Fazla Mart Polis Futbolcu İngiltere
Şu an buradasınız: Bitlis'te, sağlık çalışanları için siperlikli maske üretimi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.3.2020 17:44:26. #1.15#
title