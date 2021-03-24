Bitlis'te sağanak nedeniyle tıkanan kanallar temizlendi

Bitlis Belediyesi ekipleri, kent merkezinde sağanak nedeniyle tıkanan kanalları temizledi.

Belediyenin Fen İşleri, Temizlik ve İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, kentte geceden bu yana etkisini sürdüren sağanak nedeniyle tıkanan kanalları temizledi, su birikintilerini tahliye etti.

Belediyeden yapılan açıklamada, belediyenin "0501 434 13 13 WhatsApp ve 153 Çağrı Merkezi"ne gelen bildirimler sonrasında ekiplerin, su giderlerinde taşma, tıkanma ve benzeri sorunları yaşayanların imdadına yetiştiği belirtildi.

Caddelerdeki muayene bacalarına yapılan müdahale sonrasında su birikintilerinin tahliye edildiği kaydedilen açıklamada, trafik akışının normale dönmesi adına açık su kanallarında ve ızgaralarında biriken atıkların temizlendiği aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şener Toktaş