Bitlis'te ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Bitlis'in Tatvan ilçesinde bir kişinin üst aramasında ruhsatsız tabanca ve bu silaha ait 9 fişek bulundu.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde bir kişinin üst aramasında ruhsatsız tabanca ve bu silaha ait 9 fişek bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesince dün ilçe genelinde uygulama gerçekleştirildiği belirtildi.

Bu kapsamında şüpheli M.K'nın üst aramasında ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 9 fişek ele geçirildiği bildirilen açıklamada, kent ve çevresinde suç ve suçlulara karşı yürütülen kararlı mücadelenin devam edeceği vurgulandı.

Kaynak: AA