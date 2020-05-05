Bitlis'te ruhsatsız tabanca ele geçirildi
05.05.2020 15:20 | Son Güncelleme: 05.05.2020 15:20
Bitlis'in Tatvan ilçesinde bir kişinin üst aramasında ruhsatsız tabanca ve bu silaha ait 9 fişek bulundu.
Bitlis'in Tatvan ilçesinde bir kişinin üst aramasında ruhsatsız tabanca ve bu silaha ait 9 fişek bulundu.
Valilikten yapılan açıklamada, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesince dün ilçe genelinde uygulama gerçekleştirildiği belirtildi.
Bu kapsamında şüpheli M.K'nın üst aramasında ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 9 fişek ele geçirildiği bildirilen açıklamada, kent ve çevresinde suç ve suçlulara karşı yürütülen kararlı mücadelenin devam edeceği vurgulandı.
Kaynak: AA