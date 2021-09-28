BİTLİS'TE, PKK'NIN TOPRAĞA GÖMÜLÜ PATLAYICI VE EL BOMBALARI ELE GEÇİRİLDİ - Haberler
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BİTLİS'TE, PKK'NIN TOPRAĞA GÖMÜLÜ PATLAYICI VE EL BOMBALARI ELE GEÇİRİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BİTLİS'in Mutki ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK'ya ait toprağa gömülü 10 kilogram patlayıcı ve el bombaları ele geçirildi.

BİTLİS (DHA) - BİTLİS'in Mutki ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, terör örgütü Pkk'ya ait toprağa gömülü 10 kilogram patlayıcı ve el bombaları ele geçirildi.

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mutki ilçesine bağlı Kapaklı Köyü kırsalına terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda yapılan arazi arama tarama faaliyetinde toprağa gömülü 10 kilogram patlayıcı, 3 kalıp C-4 patlayıcı, 2 kalıp TNT patlayıcı, 22 el bombası, 6 el bombası fünyesi ve bir sis kutusu ele geçirildi.

BİTLİS'TE, PKK'NIN TOPRAĞA GÖMÜLÜ PATLAYICI VE EL BOMBALARI ELE GEÇİRİLDİ

BİTLİS'TE, PKK'NIN TOPRAĞA GÖMÜLÜ PATLAYICI VE EL BOMBALARI ELE GEÇİRİLDİ

BİTLİS'TE, PKK'NIN TOPRAĞA GÖMÜLÜ PATLAYICI VE EL BOMBALARI ELE GEÇİRİLDİ

BİTLİS'TE, PKK'NIN TOPRAĞA GÖMÜLÜ PATLAYICI VE EL BOMBALARI ELE GEÇİRİLDİ
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: BİTLİS'TE, PKK'NIN TOPRAĞA GÖMÜLÜ PATLAYICI VE EL BOMBALARI ELE GEÇİRİLDİ - Haberler
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