Bitlis'te PKK'lıların kullandığı 11 sığınak bulundu

15.01.2020 10:05 | Son Güncelleme: 15.01.2020 10:05

BİTLİS'in Tatvan ilçesi kırsalına düzenlenen operasyonda PKK'lı teröristlerin kullandığı 11 sığınak ile yaşam malzemeleri bulundu.

Bitlis Jandarma Komutanlığı'nın yaptığı istihbarı çalışmalar sonucu, Bitlis'in Tatvan ilçesi kırsalında terör örgütü mensuplarınca, araziye gizlenmiş vaziyette yaşam malzemesi ve patlayıcı olduğu bilgisi üzerine operasyon başlatıldı. 12 JÖH, 6 Jandarma Asayiş Komando Timi ile güvenlik korucuları tarafından düzenlenen 'Şehit J.Çvş. Ayhan ERCAN 2020-03' operasyonda terör örgütünün kullandığı çeşitli ebatlarda 11 adet sığınak, çok sayıda avcı boy çukuru, 1 adet ısıtıcı ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerden delil niteliği taşıyanlara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile el konulurken, diğer malzemeler yerinde imha edildi.

Kaynak: DHA