Son dakika haberi! Eren 11 operasyonunda çıkan çatışmada: 1 güvenlik korucusu şehit, 5 asker yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi! Eren 11 operasyonunda çıkan çatışmada: 1 güvenlik korucusu şehit, 5 asker yaralı

Son dakika haberi! Eren 11 operasyonunda çıkan çatışmada: 1 güvenlik korucusu şehit, 5 asker yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca icra edilen Eren 11 operasyonunda 1 güvenlik korucusu şehit olurken 5 asker yaralandı.

Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca icra edilen Eren 11 operasyonunda 1 güvenlik korucusu şehit olurken 5 asker yaralandı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca, Tatvan'a bağlı Anadere Köyü kırsalında icra "Eren-11 Şehit Jandarma Asb.Kd.Üçvş. Hakan Toydemir 2021-63" operasyonunda 1 korucunun şehit olduğu bildirildi.

Açıklamada, "Faaliyeti esnasında çıkan çatışmada; Bitlis İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli kahraman 1 Güvenlik Korucusu şehit olmuş, 5 Jandarma personelimiz ise yaralanmıştır. Yaralılar Tatvan Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştır. Çatışma bölgesinden kaçan Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensuplarını etkisiz hale getirmek için hava destekli operasyon icra edilmektedir. Yüce Türk milletine baş sağlığı dileriz. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde operasyonlarını arttırarak, terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektir" denildi. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mahmur Kampı'na operasyon sinyali: BM temizlemezse biz temizleriz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mahmur Kampı'na operasyon sinyali: BM temizlemezse biz temizleriz
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Terör örgütünün kandırdığı gençlere seslenmek istiyorum, bu kiralık katiller çetesinden bir an önce kaçıp emin ellere gelin,...
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör örgütünün kandırdığı gençlere seslenmek istiyorum, bu kiralık katiller çetesinden bir an önce kaçıp emin ellere gelin,...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Millet İttifakı) Bunların anayasa metni hazırlığında millilik ve yerlilik olmayacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Millet İttifakı) Bunların anayasa metni hazırlığında millilik ve yerlilik olmayacak.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Nikos Dendias Adnan Menderes Devlet Bahçeli Binali Yıldırım Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Hülya Avşar Demet Akalın Barış Murat Yağcı
Spor Gervinho Roland Garros Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi! Eren 11 operasyonunda çıkan çatışmada: 1 güvenlik korucusu şehit, 5 asker yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.6.2021 02:42:12. #1.15#

title