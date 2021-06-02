Son dakika haberi! Eren 11 operasyonunda çıkan çatışmada: 1 güvenlik korucusu şehit, 5 asker yaralı

Bir son dakika haberine göre Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca icra edilen Eren 11 operasyonunda 1 güvenlik korucusu şehit olurken 5 asker yaralandı.

Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca icra edilen Eren 11 operasyonunda 1 güvenlik korucusu şehit olurken 5 asker yaralandı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca, Tatvan'a bağlı Anadere Köyü kırsalında icra "Eren-11 Şehit Jandarma Asb.Kd.Üçvş. Hakan Toydemir 2021-63" operasyonunda 1 korucunun şehit olduğu bildirildi.

Açıklamada, "Faaliyeti esnasında çıkan çatışmada; Bitlis İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli kahraman 1 Güvenlik Korucusu şehit olmuş, 5 Jandarma personelimiz ise yaralanmıştır. Yaralılar Tatvan Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştır. Çatışma bölgesinden kaçan Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensuplarını etkisiz hale getirmek için hava destekli operasyon icra edilmektedir. Yüce Türk milletine baş sağlığı dileriz. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde operasyonlarını arttırarak, terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektir" denildi. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı