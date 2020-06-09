Bitlis'te PKK'lı teröristlere ait malzemeler imha edildi
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Bitlis'te PKK'lı teröristlere ait malzemeler imha edildi

Bitlis'in Tatvan ilçesinde PKK'lı teröristlere ait sığınakta gıda, yaşam malzemeleri ve patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler bulundu.

Bitlis'te PKK'lı teröristlere ait malzemeler imha edildi
09.06.2020 18:57 | Son Güncelleme: 09.06.2020 19:34

Bitlis'in Tatvan ilçesinde PKK'lı teröristlere ait sığınakta gıda, yaşam malzemeleri ve patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, 7 Haziran'da Tatvan kırsalında SİHA'nın 2 bölücü terör örgütü mensubunun görüntüsünü kaydettiği, 8 Haziran'da ise ani yakın hava desteğiyle bölgeye atış yapıldığı belirtildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de atış yapılan bölgeye "Şehit Uzman Jandarma Çavuş Eyüp Fidan 2020-35 Operasyonu"nun düzenlendiği bildirilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Operasyon kapsamında tespit edilen 2x3 metre ebatlarındaki sığınakta 500 metre elektrik kablosu, 36 pil, 4 jelikan bidon, termal dürbün çantası, 3 leşker kıyafeti, 5 takım kar elbisesi, mat, 2 testere, ampul, 100 kilogram çeşitli gıda ile muhtelif miktarda yaşam ve mutfak malzemeleri ele geçirilmiştir. Delil niteliği malzemelere Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla el konulmuş, diğer malzemeler ise yerinde imha edilmiştir. Sığınak ise kullanılamaz hale getirilmiştir. Bölgede arama tarama faaliyetleri devam etmektedir."

Açıklamada, güvenlik güçlerinin bölge halkının da desteğiyle terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceği vurgulandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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