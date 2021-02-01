Bitlis'te PKK'lı teröristlere ait gıda ve yaşam malzemesi bulundu
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Bitlis'te PKK'lı teröristlere ait gıda ve yaşam malzemesi bulundu

01.02.2021 12:55 | Son Güncelleme: 01.02.2021 12:58
Bitlis'te PKK'lı teröristlere ait gıda ve yaşam malzemesi bulundu

Bitlis'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, 2 sığınakta toprağa gömülü gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Bitlis'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, 2 sığınakta toprağa gömülü gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, il merkezine bağlı Çobansuyu köyü kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarınca araziye gizlenmiş yaşam malzemesi ve patlayıcı olduğu bilgisi alındı.

Bunun üzerine, 31 Ocak'ta örgüt mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullandıkları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla operasyon düzenlendi.

"Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Halil Ateş 2021-05" adı verilen operasyonda, Çobansuyu köyü kırsalında tespit edilen 2 sığınakta toprağa gömülü 3 bidonda, akü, 2,5 litre benzin, 200 kilogram un, 5 kilogram makarna, 10 litre sıvı yağ, 5 kilogram salça, 10 kilogram pirinç, 4 kilogram çay, 10 kilogram şeker, 3 kilogram tütün, 500 gram maya, 3 kilogram reçel ve 10 paket meyve suyu ele geçirildi.

Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla delil niteliği taşıyan malzemeler muhafaza altına alındı, diğer malzemeler yerinde imha edildi.

Sığınaklar ise kullanılmaz hale getirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şener Toktaş

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