Bitlis'te PKK'lı teröristlere ait araziye gizlenmiş malzemeler imha edildi Bitlis'in Tatvan ilçesinde PKK'lı teröristlerce araziye gizlenmiş gıda, yaşam ve patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler bulundu.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde PKK'lı teröristlerce araziye gizlenmiş gıda, yaşam ve patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışmaları sonucunda, Tatvan kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarınca araziye gizlenmiş yaşam malzemesi ve patlayıcı olduğu bilgisinin alındığı belirtildi.

Bu kapsamda teröristleri bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla "Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Mehmet Aşkar 2020-34 Operasyonu"nun başlatıldığı bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Operasyonda toprağa gömülü 2 plastik bidon içerisinde 40 kilogram gübre, akü, 6 kesilmiş tüp başı, 50 metrekare naylon, sırt çantası, 2 çift ayakkabı, 5 metre bel kuşağı, 50 kilogramlık 2 plastik kova, cam kavanoz, 2 diş macunu, 20 hap, sabun, 21 kilogram çeşitli gıda malzemesi ve 4 paket maya ele geçirilmiştir. Malzemeler, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla yerinde imha edilmiştir."

Açıklamada, güvenlik güçlerinin bölge halkının da desteğiyle terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceği vurgulandı.

Kaynak: AA