Bitlis'te PKK/KCK Operasyonu: 4 kişi gözaltına alındı
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Bitlis'te PKK/KCK Operasyonu: 4 kişi gözaltına alındı

BİTLİS'te jandarma ekiplerinin terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda 4 kişi yakalanarak göz altına alındı.

Bitlis'te PKK/KCK Operasyonu: 4 kişi gözaltına alındı
16.06.2020 21:13 | Son Güncelleme: 16.06.2020 21:17

BİTLİS'te jandarma ekiplerinin terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda 4 kişi yakalanarak göz altına alındı. 

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucu teslim olan terör örgütü mensuplarının verdiği ifadeler doğrultusunda bugün sabah saatlerinde 4 adrese eşzamanlı operasyon düzenlendi. Bitlis merkez ile Ahlat ve Hizan ilçelerinde yapılan eş zamanlı operasyonlarda bölücü terör örgütüne yardım ve yataklık yaptıkları belirtilen 4 kişi yakalanarak göz altına alındı. Konu ile ilgili Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamada, şöyle denildi: "İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde teslim olan bölücü terör örgütü mensuplarının ifadeleri ve tanık beyanları doğrultusunda 4 şüpheli şahıs hakkında 'PKK/KCK bölücü terör örgütüne üye olma ve yardım/yataklık etmek' suçundan 16 Haziran 2020 günü Bitlis, Ahlat ve Hizan ilçelerinde eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi. Operasyonda 4 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Operasyon kapsamında yapılan ev ve iş yeri aramalarında; 6 akıllı cep telefonu, 1 tuşlu cep telefonu, 7 sim kartı, 1 kitap, 2 CD, 2 hafıza kartı, 1 taşınabilir sabit disk, 4 DVD, 1 Amerikan doları ve 4 Kaleşnikof fişeği ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin adli işlemleri devam etmektedir."


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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