Bitlis'te PKK/KCK operasyonu: 4 gözaltı
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Bitlis'te PKK/KCK operasyonu: 4 gözaltı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

13.02.2020 12:23 | Son Güncelleme: 13.02.2020 12:24
Bitlis'te PKK/KCK operasyonu: 4 gözaltı

'in ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, Bitlis İl Jandarma Komutanlığı unsurlarının, terörle mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla "terör örgütü PKK/KCK'ya üye olmak" suçundan Tatvan'da 12 Şubat'ta 4 şüphelinin yakalanması için adreslerine eş zamanlı operasyon gerçekleştirildiği kaydedilen açıklamada, zanlıların gözaltına alındığı bildirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin ardından Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edileceği aktarıldı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Bitlis'te PKK/KCK operasyonu: 4 gözaltı
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