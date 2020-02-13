Bitlis'te PKK/KCK operasyonu: 4 gözaltı

13.02.2020 11:50 | Son Güncelleme: 13.02.2020 11:51

BİTLİS'in Tatvan ilçesinde PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Tatvan ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda terör örgütüne üye oldukları ve örgüt propagandası yaptıkları tespit edilen 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 4 cep telefonu, telefonlara ait 5 sim kart, 2 hafıza kartı, 1 tablet, 1 bilgisayar ve 5 CD ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA