Bitlis'te patates ekimi başladı
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Bitlis'te patates ekimi başladı

Bitlis'te patates ekimi başladıTÜRKİYE'nin yüzde 4, bölgenin ise yüzde 80'inin patates ihtiyacının karşılandığı Bitlis'te, ekim çalışmalarına başlandı.

22.05.2020 11:38 | Son Güncelleme: 22.05.2020 11:46

Bitlis'te patates ekimi başladı

TÜRKİYE'nin yüzde 4, bölgenin ise yüzde 80'inin patates ihtiyacının karşılandığı Bitlis'te, ekim çalışmalarına başlandı. Üreticiler, koronavirüs salgını nedeniyle ekimlere bu yıl biraz geç başladıklarını, ancak önemli verim beklediklerini söyledi.

Türk tarihi açısından önemli bir değere sahip olan ve Selçuklu döneminden kalma kalıntı ve mezar taşlarıyla bilinen Ahlat, sahip olduğu verimli topraklarıyla da önemli bir yer tutuyor. Van Gölü kıyısındaki Ahlat ve Tatvan başta olmak üzere Bitlis ve çevresinde yılda yaklaşık 200 bin ton patates üretiliyor. Geçen yıl bekledikleri verimi alıp, bereketli bir sezon geçiren Ahlatlı çiftçiler, bu yıl da aynı verimi almak umuduyla patates ekimine başladı. Ancak koronavirüs nedeniyle bu yılki patates ekimlerine geçen yıllara oranla biraz geç başlandı.

Tarla sürümü ve ekim çalışmalarının hızlandırıldığı Ahlat'ta çiftçiler oldukça yoğun bir mesai harcıyor. Çiftçi Halil Süleymanoğlu, bin 500 dekar alana tohum ektiklerini ve yaklaşık 10 bin ton civarında verim beklediklerini söyledi. 2015 yılından bu yana tohum üretimi yaptıklarını anlatan Süleymanoğlu, Tohumlarımızın yüzde 80'i cipslik geri kalanı ise bu bölgede ve genellikle yurt dışındaki çiftçi arkadaşlarımıza göndermekteyiz. Ekimlerimizi bin 500 dekar üzerinde gerçekleştiriyoruz. Patatesin ekiminden hasadına kadar çok zorlu süreçler yaşıyoruz. Toprak hazırlanmasından, gübrelemesine kadar bu aşamaya gelinceye kadar sürekli yoğun bir şekilde çaba sarf ediyoruz. Tabi bunu devletin bize verdiği imkanlar sayesinde gittikçe kolaylaştırıyoruz. Tarım İl Müdürlüğümüzün de teknik personel anlamında bizlere büyük destekleri oluyor. Tohumculuk sektöründe maliyet girdilerimiz çok yüksek. 2018 yılında patates sektöründe büyük patlama yaşadı ama geçen yıl maalesef o fiyatı yakalayamadık dedi.

Süleymanoğlu, Türkiye ekonomisine katkı sağladıklarını ve önemlibir istihdam alanı oluşturduklarını da belirterek, Bundan dolayı da çok mutluyuz. İstihdama yönelik çalışma olarak ise sürekli 20 kişi çalıştırıyoruz ama bu sayı, hasat döneminde günde 100 kişiye kadar çıkıyor. Bu yıl 10 bin ton üretim gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. İnşallah hedeflerimizi tutturmayı düşünüyoruz. Her yıl yer arayışı içindeyiz çünkü sulu tohum olduğu için patates ekimi yapılmayan yerleri tercih ediyoruz. Bu aşamada bu yıl Tatvan ilçemize bağlı Benekli köyünde ekim yaptık. İnşallah bu hasat döneminde güzel ürünler alırız diye konuştu.

Bitlis'te patates ekimi başladı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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