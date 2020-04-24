Bitlis'te pancar işçilerini taşıyan traktör devrildi 2 ölü, 18 yaralı
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Bitlis'te pancar işçilerini taşıyan traktör devrildi 2 ölü, 18 yaralı

Bitlis'te pancar işçilerini taşıyan traktör devrildi 2 ölü, 18 yaralıBİTLİS'in Mutki i ilçesinde pancar toplamaktan dönen köylüleri taşıyan traktör, sürücüsünün kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi.

24.04.2020 00:03 | Son Güncelleme: 24.04.2020 00:04
Bitlis'te pancar işçilerini taşıyan traktör devrildi 2 ölü, 18 yaralı

Bitlis'te pancar işçilerini taşıyan traktör devrildi 2 ölü, 18 yaralı

BİTLİS'in Mutki i ilçesinde pancar toplamaktan dönen köylüleri taşıyan traktör, sürücüsünün kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Kazada 2 kişi öldü, 4'ü ağır 18 kişi de yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Mutki ilçesine bağlı Çitliyol Köyü yakınlarında meydana geldi. Pancar toplayan köylüleri taşıyan traktör, henüz kimliği öğrenilemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Traktör ters dönerken bazı kişiler araca bağlı dorsenin altında kalarak ezildi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada Cuma Kardaş ile Yıldız Kar olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan 18 kişi ambulanslar ve köy minibüsleri ile Mutki, Bitlis ve Tatvan'daki hastanelere gönderildi. Tedaviye alınan yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu belirtildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Bitlis'te pancar işçilerini taşıyan traktör devrildi 2 ölü, 18 yaralı

Kaynak: DHA

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