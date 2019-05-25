Bitlis'te 'Özel gereksinimli çocukları sporla koruma ve güçlendirme programı' düzenlendi.

Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik Spor Kulübünün 2019-2023 stratejik eylem planında yer alan 'Özel gereksinimli çocukları sporla koruma ve güçlendirme programı' kapsamında ülke genelinde yapılan çalışmalarla engelli çocukların spor sanat faaliyetleri ile desteklenmesi ve yaşam kalitelerinin arttırılması hedefleniyor. Bu hedef doğrultusunda Bitlis'in Mutki ilçesinde Beden Eğitimi ile Psikolojik Danışma ve Rehberlik (PDR) öğretmenlerine floor curling-brainfit spor eğitimleri verildi. Özel sporcuların fiziksel ve zihinsel gelişimine büyük katkı sağlayacak olan floor curling-brainfit eğitimlerini tamamlayan öğretmenler, öğrendiklerini özel gereksinimli çocuklara yansıtacak.

Mutki Kaymakamı Muhammed Serkan Şahin, Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik Spor Kulübü Genel Başkanı Özcan Gül ve beraberindeki heyet, Bitlis Valisi Oktay Çağatay'ı ziyaret ettiler. Vali Çağatay, sohbetin ardından ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek konuklarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi. - BİTLİS

Kaynak: İHA