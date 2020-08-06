Bitlis'te otomobilden uyuşturucu çıktı
BİTLİS'in Tatvan ilçesinde polisin yol kontrolü sırasında şüphe üzerine durdurduğu otomobilde 1 kilo 256 gram esrar ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.
06.08.2020 09:21 | Son Güncelleme: 06.08.2020 10:36
BİTLİS'in Tatvan ilçesinde polisin yol kontrolü sırasında şüphe üzerine durdurduğu otomobilde 1 kilo 256 gram esrar ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.
Bitlis Emniyet Müdürlüğü Tatvan Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçe girişindeki kontroller sırasında, şüphe üzerine bir otomobili durdurararak arama yaptı. Otomobilde yapılan aramalarda 1 kilo 256 gram ot esrar ele geçirildi. Otomobilde bulunan S.G. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: DHA