Bitlis'te otomobilden uyuşturucu çıktı BİTLİS'in Tatvan ilçesinde polisin yol kontrolü sırasında şüphe üzerine durdurduğu otomobilde 1 kilo 256 gram esrar ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

BİTLİS'in Tatvan ilçesinde polisin yol kontrolü sırasında şüphe üzerine durdurduğu otomobilde 1 kilo 256 gram esrar ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Bitlis Emniyet Müdürlüğü Tatvan Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçe girişindeki kontroller sırasında, şüphe üzerine bir otomobili durdurararak arama yaptı. Otomobilde yapılan aramalarda 1 kilo 256 gram ot esrar ele geçirildi. Otomobilde bulunan S.G. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA