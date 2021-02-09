Bitlis'te, otomobildeki 17 kilo metamfetamini 'Dark' buldu

BİTLİS'te, polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan otomobilde narkotik köpek 'Dark'la yapılan aramada, 17 kilo 228 gram metamfetamin ele geçirildi.

Bitlis ve Ağrı Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında Bitlis- Diyarbakır yolunda şüphe üzerine otomobili durdurdu. Narkotik köpek 'Dark' ile yapılan aramada, araçta 17 kilo 228 gram metamfetamin ele geçirildi. Otomobil sürücüsü de polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı