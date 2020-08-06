Bitlis'te otomobilde 1 kilo 256 gram esrar bulundu
Bitlis'in Tatvan ilçesinde bir otomobilde 1 kilo 256 gram esrar ele geçirildi.
06.08.2020 13:35 | Son Güncelleme: 06.08.2020 13:35
Bitlis'in Tatvan ilçesinde bir otomobilde 1 kilo 256 gram esrar ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Tatvan Narkotik Suçlarla Mücadele Grup
Amirliği ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları otomobilde 1 kilo 256 gram esrar ele
geçirdi.
Araçtaki şüpheli S.G, gözaltına
alındı.
Açıklamada, kentte suç ve suçlulara karşı yürütülen kararlı mücadelenin devam edeceği vurgulandı.
Kaynak: AA