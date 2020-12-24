Bitlis'te otomobil tıra çarptı: 5 yaralı
24.12.2020 15:59 | Son Güncelleme: 24.12.2020 16:02
Bitlis'te otomobilin tıra çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.
Bitlis'te otomobilin tıra çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.
Bitlis-Diyarbakır kara yolundaki Buzlupınar Tüneli'nde Engin Barış'ın kullandığı 46 DJ 952 plakalı otomobil, aynı yönde seyir halindeki 65 DS 828 plakalı tıra arkadan çarptı.
Otomobilde sıkışan sürücü AFAD ekiplerince kurtarıldı.
Kazada yaralanan sürücüyle otomobildeki 4 kişi, ambulanslarla Bitlis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Okur