Bitlis'te otomobil şarampole devrildi: 7 yaralı
Bitlis'in Hizan ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.
21.06.2020 10:17 | Son Güncelleme: 21.06.2020 10:38
Bitlis'in Hizan ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.
İlçe merkezinden Soğuksu köyüne giden Refik Yeşil idaresindeki 34 CAM 062 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle şarampole devrildi.
Kazada, sürücü Yeşil ile eşi ve 5 çocuğu yaralandı.
Vatandaşların yardımıyla otomobilden çıkarılan yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Tatvan Devlet Hastanesine kaldırılan iki kişinin yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA