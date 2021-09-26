Bitlis'te otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı - Haberler
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Bitlis'te otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı

AA / Şener Toktaş - Haberler | Güncel
Bitlis'te otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı

Bitlis'te otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

BİTLİS (AA) - Bitlis'te otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

Bitlis- Tatvan kara yolunda 13 AC 580 plakalı kamyonet ile 34 CUR 138 plakalı otomobil çarpıştı.

Yaralanan 8 kişi, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Bitlis ve Tatvan'daki hastanelere kaldırıldı.

Kamyonette sıkışan kadın ile çocuk da AFAD ve 112 Acil Sağlık ekiplerinin çalışmaları sonucu kurtarıldı.

AA / Şener Toktaş - Son Dakika Haberleri
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Haber: Bitlis'te otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı - Haberler
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